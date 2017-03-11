Создание ролика - знакомство с сервисом

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен11 заявок180 просмотров

Здравствуйте. Нужен ролик на 1-1,5 минуты, рассказывающий плюсы моего сервиса http://c-surfing.club/ и как с ним работать. Это может быть моушен или видео с озвучкой.

8 лет назад
N_O_R_A
36 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sergey5858
Сергей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
8 лет назад
$50
5 дней
Отлично сработал, уровень на высоте, все пожелания учтены.
Рекомендую! ОЧень позитивный заказчик

Заявки фрилансеров

sergey5858
Сергей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Снять ВИРУСНОЕ ВИДЕО для компании

    Необходимо снять видео для компании, примерный сюжет есть. Ждем, кто имел опыт с подобным или имеет уже творческую команду. Нужны ребята только из РБ, съемки в Минске, Гродно

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Монтаж видеороликов из предоставленных видеоматериалов

    Добрый день! Необходимо создать видеоролик для нашего корпоративного канала https://goo.gl/MAeVVM Для начала пару-тройку с музыкой (необходимо искать подходящую, но не защищенную авторским правом на ютубе, чтобы можно было отключить рекламу) Видеонарезки предоставляю сам, ...

    Видеомонтаж40 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать видео

    Добрый день! Необходимо создать видео-ролик, который послужит презентацией строительной компании. Имеется каталог пдф, который должен послужить основой для видео. Чуть позднее, 3 декабря будут предоставлены фотографии, которые полностью или фрагментом понадобится также вставить ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать ролик с нарезкой моментов с музыкальным сопровождением

    Здравствуйте! пишу насчет нового ролика, т.к. на прошлую тему мне сделали. Мне нужен двух-2,5 минутный ролик с нарезкой моментов, где папа вовремя спасает своего ребенка с музыкальным сопровождением. В верхнем левом углу ролика необходимо будет указать ...

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптировать видео

    Необходимо адаптировать зарубежное видео - перевести на русский (с текстом помогу) - заменить текст на видео или переовзвучить,  лишнее вырезать.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать видеоролик о услуге

    Необходим рисованный и озвученный видео ролик о настройке сервера , показать как мы работаем и как всё круто. Текстовка от нас, озвучка и рисование от вас.  Наш сайт - http://system-admins.ru  ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен монтаж видео роликов

    Для видео блога снимаем видео. Нужно снятый материал смонтировать (обрезать и склеить, вырезать неудачные дубли). Дорожка аудио записана и на камеру с диктофона и отдельно на диктофон, нужно обработать звук в Audition и ...

    Видеомонтаж29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад