Съемка видео ролика для бизнес тренера

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок186 просмотров

Создание промо ролика для бизнес тренера.  Продолжительность 3 минуты. +заставка на 3-5 секунд.

Есть только текст. (будет идти за кадром, запишется отдельно в студии звукозаписи) 

Нужно прописать сценарий и сделать раскадровку. Отснять качественный материал (10-15 локаций) и свести, что бы было круче чем у Спилберга.

Киев. 14-15 января.

8 лет назад
guest_14838304372651
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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