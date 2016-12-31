Съемка видео ролика для бизнес тренера

Создание промо ролика для бизнес тренера. Продолжительность 3 минуты. +заставка на 3-5 секунд.

Есть только текст. (будет идти за кадром, запишется отдельно в студии звукозаписи)

Нужно прописать сценарий и сделать раскадровку. Отснять качественный материал (10-15 локаций) и свести, что бы было круче чем у Спилберга.

Киев. 14-15 января.