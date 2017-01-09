Видео редактор для 5 роликов.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт50 заявок521 просмотр

Заявки от ботов не интересны

Приветствую, Вас. 

Живу в Азии - хочу вести свой блог. Материал тут на каждом шагу.

Нужен хороший видео редактор.

вот. то что мне в первый раз сделали. 

https://www.youtube.com/watch?v=8uExwlfl6G8

я утвердил. но человек делает очень медленно. 

Нужный уровень

1.

https://www.youtube.com/watch?v=s-S5aBzHJ4k

музыка, картинка часто меняется не успеваешь соскучиться. видео фрагменты подобраны так, что не скучно их смотреть, потом идет голос с описанием.

1.1

https://www.youtube.com/watch?v=lJAwaLNnVBs

тут все просто и нравится. 

2.

обязательно как тут использовать связку историй

https://www.youtube.com/watch?v=YHYV3DgWsVE

сюжет выпуска у него такой примерно. Я тоже хочу, чтобы у меня в одном видео было чередование.

начало истории 1.

начало истории 2.

начало истории 3.

середина истории 1.

середина истории 2.

середина истории 3.

конец истории 1.

конец истории 2.

конец истории 3.

Снимаю на canon 550d  50 мм  и 10-18 мм 

Телефон с плохой камерой

Го про2.

1.С вас готовый материал с картинкой привлекающей внимание, описание ролика, тегами и названием, (предварительно проверили аудио на разрешение встраивания в видео, лицензионные права)

материалы

https://yadi.sk/d/C5qOTCFO34tmJJ

https://yadi.sk/d/rXMYlz5134tmNn

разные люди предлагают разные цены.

я примерно готов платить 1200 руб за выпуск. 

длительность ролика 7-15 минут.

8 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

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