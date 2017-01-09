Сконвертить 3 ролика из mov в avi (DV 4:3 и DV 16:9) для эфира на ТВ
Видео редактор для 5 роликов.
Заявки от ботов не интересны
Приветствую, Вас.
Живу в Азии - хочу вести свой блог. Материал тут на каждом шагу.
Нужен хороший видео редактор.
вот. то что мне в первый раз сделали.
https://www.youtube.com/watch?v=8uExwlfl6G8
я утвердил. но человек делает очень медленно.
Нужный уровень
1.
https://www.youtube.com/watch?v=s-S5aBzHJ4k
музыка, картинка часто меняется не успеваешь соскучиться. видео фрагменты подобраны так, что не скучно их смотреть, потом идет голос с описанием.
1.1
https://www.youtube.com/watch?v=lJAwaLNnVBs
тут все просто и нравится.
2.
обязательно как тут использовать связку историй
https://www.youtube.com/watch?v=YHYV3DgWsVE
сюжет выпуска у него такой примерно. Я тоже хочу, чтобы у меня в одном видео было чередование.
начало истории 1.
начало истории 2.
начало истории 3.
середина истории 1.
середина истории 2.
середина истории 3.
конец истории 1.
конец истории 2.
конец истории 3.
Снимаю на canon 550d 50 мм и 10-18 мм
Телефон с плохой камерой
Го про2.
1.С вас готовый материал с картинкой привлекающей внимание, описание ролика, тегами и названием, (предварительно проверили аудио на разрешение встраивания в видео, лицензионные права)
материалы
https://yadi.sk/d/C5qOTCFO34tmJJ
https://yadi.sk/d/rXMYlz5134tmNn
разные люди предлагают разные цены.
я примерно готов платить 1200 руб за выпуск.
длительность ролика 7-15 минут.
Заявки фрилансеров
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