Необходимо обрезать готовый ролик с 4 мин. 30 сек. до 59 сек.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен30 заявок281 просмотр

Здравствуйте, есть готовый видеоролик, созданный в муви мейкер, но очень длинный для Инстаграма. Необходимо отредактировать и сократить его до 59 - 60 сек. Только предполагаю, что можно этот ролик поместить обратно в муви мейкер и он разложится на те же фото и видео. Если я права, то все проще. Бюджет ограничен, срочность - 1 день. Оплата после полного утверждения. Ролик пришлю после выбора исполнителя.

8 лет назад
guest_14839979438613
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Almeki
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Андрей работает в короткие сроки, изменения и пожелания учитывает быстро. Ролик получился таким как надо! Отдельное спасибо за советы, рекомендации и помощь после исполнения заказа! Рекомендую!
Все супер, приятно было поработать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и конечно же рекомендую!

Заявки фрилансеров

Almeki
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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