Необходимо обрезать готовый ролик с 4 мин. 30 сек. до 59 сек.

Здравствуйте, есть готовый видеоролик, созданный в муви мейкер, но очень длинный для Инстаграма. Необходимо отредактировать и сократить его до 59 - 60 сек. Только предполагаю, что можно этот ролик поместить обратно в муви мейкер и он разложится на те же фото и видео. Если я права, то все проще. Бюджет ограничен, срочность - 1 день. Оплата после полного утверждения. Ролик пришлю после выбора исполнителя.