Сделать видео из нескольких картинок с текстом

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен4 заявки427 просмотров
#1$10

Есть видео в неудовлетворительном качестве (прикреплено). 

Нужно сделать аналогичный ролик, текст такой же как в исходнике, картинки в большем разрешении прилагаю. Длительность должна быть 40-50 секунд, чтобы увеличить читаемость слайдов. 

Результат нужен в виде видео файла и исходника, для того чтобы можно было менять текст. Я в таких случаях пользуюсь Movavi Video Suite или ВидеоМОНТАЖ. Но не принципиально. В целом работа довольно простая, и это можно сделать в указанных программах очень быстро, но нужна еще Изюминка что бы Завораживало и Заинтересовывало!

8 лет назад
nppekos
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Победитель конкурса

f_s_print
Светлана 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#1
Рекомендую к сотрудничеству как профессионала своего дела
Хороший заказчик, четкая задача, быстрая оплата

Заявки фрилансеров

f_s_print
Светлана 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
#1

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