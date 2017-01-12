Сделать видео из нескольких картинок с текстом

# 1 — $ 10

Есть видео в неудовлетворительном качестве (прикреплено).

Нужно сделать аналогичный ролик, текст такой же как в исходнике, картинки в большем разрешении прилагаю. Длительность должна быть 40-50 секунд, чтобы увеличить читаемость слайдов.

Результат нужен в виде видео файла и исходника, для того чтобы можно было менять текст. Я в таких случаях пользуюсь Movavi Video Suite или ВидеоМОНТАЖ. Но не принципиально. В целом работа довольно простая, и это можно сделать в указанных программах очень быстро, но нужна еще Изюминка что бы Завораживало и Заинтересовывало!