Небольшие правки и добавки в видеоролики

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок95 просмотров

Есть видеоролик, небольшой протяженностью.

Нужно вставить/склеить/оформить видео из двух, либо вставить логтип.

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8 лет назад
AlekseiShkiper
Алексей 
53 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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