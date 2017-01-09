Обработка видео

Здравствуйте, есть готовый видеоролик, созданный в муви мейкер, но очень длинный для Инстаграма. Необходимо отредактировать и сократить его до 59 - 60 сек. Только предполагаю, что можно этот ролик поместить обратно в муви мейкер и ...