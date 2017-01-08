Есть видеоролик, небольшой протяженностью. Нужно вставить/склеить/оформить видео из двух, либо вставить логтип. Подробности в переписке
Обработка коротких видео роликов.
Здравствуйте.Требуется обработать 10-15 видео длительностью 60-80 секунд.
Задание:
Создать заголовок к видео(название по каждой категории).
Наложить звуковой эффект .
Создать "подпись" в виде контактных данных в конце видео.
Пример видео вышлю на почту исполнителя.
Заявки фрилансеров
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