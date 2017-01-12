Требования: Нужна танцовщица танцев на пилоне или человек, который может найти танцовщицу, договориться с ней и записать видео танца на пилоне Условия работы: Одно видео 100−200 грн. Возможно дальнейшее сотрудничество
Видеомонтаж видео для youtube
Нужна сделать видеомонтаж видео для Youtube
Видео на румынском языке(если нужно с переводом помогу)
Заявки фрилансеров
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