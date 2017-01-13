Требования: Нужна танцовщица танцев на пилоне или человек, который может найти танцовщицу, договориться с ней и записать видео танца на пилоне Условия работы: Одно видео 100−200 грн. Возможно дальнейшее сотрудничество
Ищем специалиста по репутации (Разовый проект!)
Требуется видео по репутации. Длительность не больше минуты. Подробности заинтересованным лицам.
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