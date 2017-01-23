Убрать логотип с видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт17 заявок322 просмотра

Минутный ролик, надо убрать логотип с него в правом верхнем углу с приложенного видео, при этом сохранить качество.

Ссылка на файл: http://bit.ly/2k89vfK

8 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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