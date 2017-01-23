Требования: Нужна танцовщица танцев на пилоне или человек, который может найти танцовщицу, договориться с ней и записать видео танца на пилоне Условия работы: Одно видео 100−200 грн. Возможно дальнейшее сотрудничество
Убрать логотип с видео
Минутный ролик, надо убрать логотип с него в правом верхнем углу с приложенного видео, при этом сохранить качество.
Ссылка на файл: http://bit.ly/2k89vfK
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