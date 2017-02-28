Нужен качественный монтаж видеоролика для канала Youtube!

Ваша задача заключается в поиске и монтаже материала под нашу тему и озвучку.

Заявки будут рассматриваться только с портфолио и только с адекватными расценками!!!

Пример ролика - https://www.youtube.com/watch?v=hL37P0pRmec&t=2s (возможно ролик будет не весь такой, но с элементами такой же инфографики)