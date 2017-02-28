Монтаж видеоролика

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  2. Видеомонтаж
Завершен8 заявок306 просмотров

Нужен качественный монтаж видеоролика для канала Youtube!

Ваша задача заключается в поиске и монтаже материала под нашу тему и озвучку.

Заявки будут рассматриваться только с портфолио и только с адекватными расценками!!!

Пример ролика - https://www.youtube.com/watch?v=hL37P0pRmec&t=2s (возможно ролик будет не весь такой, но с элементами такой же инфографики)

8 лет назад
seregaa50
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Greencabine
Дмитрий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$12
7 дней
Всё сделано на 5+, а главное вовремя! Рекомендую!
С заказчиком легко и приятно работать. Проект интересный, заказчик не ограничивал мою фантазию, как исполнителя. Коммуникация - отличная, заказчик постоянно на связи. Правок было минимум и те по делу. Оплата своевременная и по моим условиям. В общем, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Greencabine
Дмитрий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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