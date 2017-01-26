Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:
- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);
- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);
С моей стороны при реализации каждого проекта:
- прорабатывается концепция текста;
- применяется творческий подход;
- задействуются опыт и профессионализм;
- строго соблюдаются оговоренные сроки;
- поддерживается постоянная связь с заказчиком;
- проверяется уникальность по advego;
- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.
ВНИМАНИЕ!
Проверка уникальности системой отличной от advego – возможна. Оговаривается до начала сотрудничества.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
8 лет назад
Всё сделал быстро и на высшем уровне, спасибо!
Ответный отзыв
Приятно работать, адекватный человек, с оплатой проблем нет.