Приватный проект для Егоренко Антона

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен1 заявка225 просмотров

Перевод на Китайский

14 лет назад
Finblogger
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
14 лет назад
$70
1 день
Спасибо за работу
Выполняли для Антона заказ по переводу. Все четко и ясно. Оплата сразу после сдачи проекта. Приятный в общении, надежный заказчик. Надеемся на продолжение сотрудничества! Ждем интересных заказов, Антон!

Заявки фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
14 лет назад