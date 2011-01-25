Приватный проект для Блэра Шеридана

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Завершен3 заявки195 просмотров

Необходимо вычитать статьи на английском. Тексты рассчитаны на англоязычную аудиторию.

14 лет назад
Fox_eyes
43 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

blairsheridan
Блэр 
60 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$8
1 день
Нужен был нейтив для того, чтоб из моих хороших статей получались лялечки. После того как попробовала работать с Шериданом, уже не представляю себе как буду обходиться без него. Нет такого текста на английском, который он не смог бы в несколько раз улучшить. Адекватен и очень приятен в общении. Одним словом - профи! Рекомендую! А еще он крутой музыкант)))

Заявки фрилансеров

blairsheridan
Блэр 
60 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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