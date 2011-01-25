Перевод сайта с русского на английский. Тех. данные: порядка 4 800 слов и 33 000 знаков без пробелов. Сфера: услуги. К переводу: все материалы сайта, включая формы заявок, кнопки ...
Приватный проект для Блэра Шеридана
Необходимо вычитать статьи на английском. Тексты рассчитаны на англоязычную аудиторию.
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