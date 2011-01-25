Приватный проект для Блэра Шеридана

Нужен был нейтив для того, чтоб из моих хороших статей получались лялечки. После того как попробовала работать с Шериданом, уже не представляю себе как буду обходиться без него. Нет такого текста на английском, который он не смог бы в несколько раз улучшить. Адекватен и очень приятен в общении. Одним словом - профи! Рекомендую! А еще он крутой музыкант)))