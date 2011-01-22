Стоматологический портал Medco.ru ищет переводчика/копирайтера для работы с тематическими статьями. Работа заключает в себе перевод статьи с Английского объемом 600-1500 символов которые мы будем присылать вам через каждые 2-4 дня. Ожидаемые сроки перевода ...
Нужно перевести на английский 10 страничек
Нужно перевести с русского на английский 10 страничек для американской аудитории. Пишите, пожалуйста, расценки. Ищем специалиста для долгосрочного сотрудничества.
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