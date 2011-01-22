Нужно перевести на английский 10 страничек

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Закрыт54 заявки661 просмотр

Нужно перевести с русского на английский 10 страничек для американской аудитории. Пишите, пожалуйста, расценки. Ищем специалиста для долгосрочного сотрудничества.

14 лет назад
peter-1975
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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