Перевод аннотации на английский язык

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен1 заявка151 просмотр

Аннотация статьи на экономическую тему.

600 знаков (с пробелами)

14 лет назад
Nata39n
41 год
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Heathen
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
19 отзывов
14 лет назад
$4
1 день
Большое спасибо за перевод! Очень быстро и качественно (и совсем не дорого), выполнением заказа осталась очень довольна.
Четко поставлены условия работы. Заказчик постоянно на связи. Оплата произведена моментальна. Спасибо. 10 баллов из 10.

Заявки фрилансеров

Heathen
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
19 отзывов
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевод научных статей

    $300

    Стоматологический портал Medco.ru ищет переводчика/копирайтера для работы с тематическими статьями. Работа заключает в себе перевод статьи с Английского объемом 600-1500 символов которые мы будем присылать вам через каждые 2-4 дня. Ожидаемые сроки перевода ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод сайта с чешского на русский

    Доброго времени суток. Необходимо перевести сайт http://www.ekosystem.cz/ с чешского языка на русский (в русском разделе сайта перевод устаревший). Интересуют сроки и стоимость.

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод документации к ПО

    Требуется перевести документацию по API программного продукта: http://www.4psa.com/docs/voipnow2/callapi/ Перевод необходимо выполнить в формате MS Word с сохранением структуры и стилей (автоматическое оглавление, встроенные картинки и т.п.) Исполнителя прошу самостоятельно оценить объем перевода и ...

    PHP
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод правоустанавливающих документов

    Необходим качественный Перевод право устанавливающих документов компании с русского на английский язык. всего 49 старниц . От вас предложение вида: Срок / Цена портфолио приветствуется. ...

    Переводы24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод на словацкий

    Добрый день! Нужно перевести с украинского на словацкий свидетельство о рождении. Нужно сделать за 1-2 часа.

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется перевод статей-тестов.

    Тесты аппаратуры в основном посвящены технике - компьютерам, телефонам, автомобилям. Исполнитель получает ссылку на тест, его задача перевести, и опубликовать на сайте, примерно в том же виде что и оригинальная статья ( в плане ...

    Переводы25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад