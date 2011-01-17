Требуется перевести документацию по API программного продукта: http://www.4psa.com/docs/voipnow2/callapi/ Перевод необходимо выполнить в формате MS Word с сохранением структуры и стилей (автоматическое оглавление, встроенные картинки и т.п.) Исполнителя прошу самостоятельно оценить объем перевода и ...
Перевод текста с английского на украинский
Необходим перевод теста (тематика - логистика) с англ. на укр., объем исходника 2,4 тыс. знаков.
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