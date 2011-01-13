Перевод руководства с англ. яз. на рус. яз.

$4000
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Закрыт3 заявки323 просмотра

Здравствуйте!

Требуется помощь квалифицированного переводчика английского языка с переводом руководства оператора кромкогибочного пресса с английского языка на русский язык. Общий объём текста на перевод - 20,5 учётных страниц (по 1800 знаков с пробелами). Срок выполнения работы - 2 суток, 19 января 2011 г., 14:00 (МСК). Ваши предложения присылайте по электронной почте mosprotext21 (at) gmail (dot) com с указанием "Перевод руководства оператора кромкогибочного пресса" в теме сообщения. Не забудьте также Ваше резюме на русском языке или ссылку на Ваш профиль переводчика. Готов предложить 200 руб./1 учётную страницу. Оплачу в течение следующей недели на счёт пластиковой карты Visa, MasterCard, Maestro Сбербанка России, либо на р/с ИП, фирмы (в идеале), либо на счёт Moneybookers, PayPal, Yandex.money.

Во вложении файл документа Word с отрывком из руководства оператора кромкогибочного пресса.

14 лет назад
mazlum
53 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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