Вольный перевод заметок

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Завершен16 заявок407 просмотров

Необходимо своими словами перевести небольшие обзоры с сайта http://alltwitterapps.com/

(Это описание различных плагинов и сервисов для Twitter)

Объем каждой записи не менее 300 символов.

Объем: 270 заметок

Оплата: 10 руб за запись

14 лет назад
Orris
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

widder_mg
42 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$90
10 дней
Все четко и понятно. Благодарю за качественный перевод!
Задание чётко сформулировано, заказчик прояснил все детали. Оплата оперативная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

widder_mg
42 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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