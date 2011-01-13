Перевод с эстонского на русский

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Закрыт3 заявки144 просмотра

Нужно перевести с эстонского на русский текст медицинской тематики. Цена 2,5 ВМЗ за 1000 знаков с пробелами. Оставляйте аси.

14 лет назад
Meinhof
Ольга 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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