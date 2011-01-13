Привет. В общем, есть около 40 животных. Нужно о каждом из них написать по пятьдесят-семьдесят слов, описание для ДЕТСКОЙ игры. Проще некуда, никаких сложностей, я просто не успеваю. Источников море, если погуглить ...
Перевод с эстонского на русский
Нужно перевести с эстонского на русский текст медицинской тематики. Цена 2,5 ВМЗ за 1000 знаков с пробелами. Оставляйте аси.
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