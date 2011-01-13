Необходим перевод сайта http://hithair.com на испанский язык. Главное требование - не машинный перевод. Объём текста на сайте - 9 000 символов. Сроки и стоимость?
Перевод с эстонского на русский
Здравствуйте! требуется перевести выписку из больницы с эстонского на русский. Объем около 7ми страниц формата А4. Цена договорная. Ответы в личку или на e-mail: [email protected]
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