Перевод с эстонского на русский

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Закрыт2 заявки119 просмотров

Здравствуйте! требуется перевести выписку из больницы с эстонского на русский. Объем около 7ми страниц формата А4. Цена договорная. Ответы в личку или на e-mail: [email protected]

14 лет назад
GalinaKo
Галина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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