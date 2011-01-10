Перевести 3 стр. английского текста на русский

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Закрыт19 заявок353 просмотра

Технический перевод сценария интернет ролика, исходник приложен.

Можно посмотреть черновой ролик - детали будут понятны

http://www.alphatopstudio.com/examples/PGM.html

ПереводТОЛЬКО для четкого понимания исполнителем, литературного вылизанного перевода не надо

Быстрый проект, до 10$

возможны подобные проекты в дальнейшем

14 лет назад
dkorolov
52 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров