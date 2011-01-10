Здравствуйте. Нам срочно требуется переводчик сайта с русского на испанский. Желательно — носитель испанского языка. Тематика сайта — недвижимость (информационные услуги). На данный момент есть: русская версия сайта: ...
Перевести 3 стр. английского текста на русский
Технический перевод сценария интернет ролика, исходник приложен.
Можно посмотреть черновой ролик - детали будут понятны
http://www.alphatopstudio.com/examples/PGM.html
ПереводТОЛЬКО для четкого понимания исполнителем, литературного вылизанного перевода не надо
Быстрый проект, до 10$
возможны подобные проекты в дальнейшем
Заявки фрилансеров
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