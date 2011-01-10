Перевод сайта на испанский язык (опции и поиск)

$50
  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка155 просмотров

Здравствуйте. Нам срочно требуется переводчик сайта с русского на испанский. Желательно — носитель испанского языка. Тематика сайта — недвижимость (информационные услуги).

На данный момент есть:

русская версия сайта: cts-realty.com/

некорректная испанская версия сайта: espana.cts-realty.com/

Нужно, основываясь на логике внутреннего поиска русской версии сайта — подготовить перевод для испанской версии. Сроки работы – 2 дня. При желании вы можете в течении суток "плотно сотрудничать с нами по Skype" по всем вопросам.

Вы можете подготовить файл сами в удобном для текстовом формате (excel, word, html) или получить от нас «шаблон excel таблицы из фраз» куда нужно вставить корректный перевод.

HTML
14 лет назад
7Rainbow
Юрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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