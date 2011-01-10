Перевод сайта на испанский язык (опции и поиск)

Здравствуйте. Нам срочно требуется переводчик сайта с русского на испанский. Желательно — носитель испанского языка. Тематика сайта — недвижимость (информационные услуги).

На данный момент есть:

русская версия сайта: cts-realty.com/

некорректная испанская версия сайта: espana.cts-realty.com/

Нужно, основываясь на логике внутреннего поиска русской версии сайта — подготовить перевод для испанской версии. Сроки работы – 2 дня. При желании вы можете в течении суток "плотно сотрудничать с нами по Skype" по всем вопросам.

Вы можете подготовить файл сами в удобном для текстовом формате (excel, word, html) или получить от нас «шаблон excel таблицы из фраз» куда нужно вставить корректный перевод.