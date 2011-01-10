Требуется перевести пользовательское соглашение с русского на английский.
Перевод сайта на испанский язык (опции и поиск)
Здравствуйте. Нам срочно требуется переводчик сайта с русского на испанский. Желательно — носитель испанского языка. Тематика сайта — недвижимость (информационные услуги).
На данный момент есть:
русская версия сайта: cts-realty.com/
некорректная испанская версия сайта: espana.cts-realty.com/
Нужно, основываясь на логике внутреннего поиска русской версии сайта — подготовить перевод для испанской версии. Сроки работы – 2 дня. При желании вы можете в течении суток "плотно сотрудничать с нами по Skype" по всем вопросам.
Вы можете подготовить файл сами в удобном для текстовом формате (excel, word, html) или получить от нас «шаблон excel таблицы из фраз» куда нужно вставить корректный перевод.
Заявки фрилансеров
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