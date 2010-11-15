Здравствуйте! Нужен новый, стильный логотип для клуба знакомств. Сайт: http://kovcheg-club.info/ Логотип появляется в шапке сайта. Бюджет: 1000 рублей. О клубе: кандидаты от 18 до 75 лет, часто проводят балы и вечеринки, есть speed dating, пикники. Логотип будет использоваться ...
Skype-логин: expo.dubby.ru
email: [email protected]
- $50Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $6
Здравствуйте! Популярный веб-портал не принимает созданный баннер (я делал его в Sotnik SWF) Как я понял — работы на 2-3 минуты, нужно изменить тип работы ссылки внутри баннера. Плачу 200 рублей. Сделанный баннер — прикладываю ...Баннеры3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Ищем специалиста для создания одного 3D изображения для крупного коммерческого помещения. Сам ракурс для примера - http://www.eurosib-group.biz/img/wysiwyg/shushary.jpg но масштаб другой. Также на изображении нужно выделить само коммерческое задние, а здания расположения поблизости сделать «размытыми», ...3D-графика19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте! 1) Мы ищем программиста, который способен сделать формуляр поиска для шаблона Strriking http://themeforest.net/item/striking-premium-corporate-portfolio-wp-theme/full_screen_preview/128763 небольшую форму поиска на основе созданных рубрик и подрубрик в WP. Желательно: также использовать Ajax технологии для «умного выбора» и появления только тематических ...Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте! Интересует создание небольшого поиска в шапке сайта (хедере) для работы с базой данных недвижимости. Вот хороший пример (в правой части) http://www.interestate.ru/ Шаблон для которого нужно разработать поддерживает несколько типов отображения контента: от 1-ой до 4-ёх ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Добрый день! Интересует изготовление шаблона. Тематика недвижимость *Россия и зарубежные страны» для молодого агентства недвижимости. Мы подготовили предварительный видеоролик с пояснением - на примере уже найденных шаблонов в Интернете, чтобы хотели получить в итоге. http://vimeo.com/32255129 Сторонний специалист ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать выгрузку из базы данных MySQL (в UTF-8) в XML “шаблон» (он в кодировке windows-1251) из объектов на сайте- выборка по конкретной тематики, которая есть в поисковой форме сайта ? Особенно если ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Ищем программиста, или CMS для создания нетипичного сайта для зарубежных знакомств. Или возможно создания модуля-плагина для уже существующей CMS. Основа — простая и удобная, вот видео-пример (Вам желательно отрыть на весь экран) http://www.youtube.com/watch?v=PN6x9eqUY40&hd=1 В ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужны фрилансеры из-за рубежа (это важно). Приоритет для Испании (район Торревьеха) Америка, Англия, Германия. Есть сайт и 3 субдомена (на них иностранные версии сайта испанская, английская, немецкая). Было выявлено что при просмотре в ...Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужно перевести JPEG картинку в формат Coral . PSD-исходников нет. Это аббревиатура со сложными кривыми линиями. Данные по JPEG-картинке : размер 66, 2 килобайта, ширина 362 пикселя, высота 264 пикселя у оригинальной картинки. Также, ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нам срочно требуется переводчик сайта с русского на испанский. Желательно — носитель испанского языка. Тематика сайта — недвижимость (информационные услуги). На данный момент есть: русская версия сайта: cts-realty.com/ некорректная испанская версия сайта: espana.cts-realty.com/ Нужно, основываясь ...Переводы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $40
Интересует локализация темы для посетитилей из РФ и стран зарубежья (русский язык, английский и возможность внедрения испаснкого языка). Цена - ориентривочная, проритет исполнителям способным сделать за 5-8 дней готовую версию. Тестовую версию за 2-5 дней ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $150
Cайт для агенства недвижимости (обьекты зарубежом и в Росиии). Подробности проекта: сайт на 2 языках (русский и английский) + обсуждение возможности внедрения испанского языка (Покупка, продажа, аренда). Требования к дизайну и функционалу сделал в вформате видео ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт13 лет назад