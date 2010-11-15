7Rainbow

Юрий 7Rainbow

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Skype-логин: expo.dubby.ru

email: [email protected]

  • Новый логотип для клуба знакомств

    $50

    Здравствуйте! Нужен новый, стильный логотип для клуба знакомств. Сайт: http://kovcheg-club.info/ Логотип появляется в шапке сайта. Бюджет: 1000 рублей. О клубе: кандидаты от 18 до 75 лет, часто проводят балы и вечеринки, есть speed dating, пикники. Логотип будет использоваться ...

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мини-изменение баннера

    $6

    Здравствуйте! Популярный веб-портал не принимает созданный баннер (я делал его в Sotnik SWF) Как я понял — работы на 2-3 минуты, нужно изменить тип работы ссылки внутри баннера. Плачу 200 рублей. Сделанный баннер — прикладываю ...

    Flash
    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • 3D изображения для крупного коммерч. помещения

    Здравствуйте! Ищем специалиста для создания одного 3D изображения для крупного коммерческого помещения. Сам ракурс для примера - http://www.eurosib-group.biz/img/wysiwyg/shushary.jpg но масштаб другой. Также на изображении нужно выделить само коммерческое задние, а здания расположения поблизости сделать «размытыми», ...

    3D-графика19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Формуляр для поиска на шаблоне WordPress

    $100

    Здравствуйте! 1) Мы ищем программиста, который способен сделать формуляр поиска для шаблона Strriking http://themeforest.net/item/striking-premium-corporate-portfolio-wp-theme/full_screen_preview/128763 небольшую форму поиска на основе созданных рубрик и подрубрик в WP. Желательно: также использовать Ajax технологии для «умного выбора» и появления только тематических ...

    WordPressAjax
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание минималистичной поисковой системы

    $100

    Здравствуйте! Интересует создание небольшого поиска в шапке сайта (хедере) для работы с базой данных недвижимости. Вот хороший пример (в правой части) http://www.interestate.ru/ Шаблон для которого нужно разработать поддерживает несколько типов отображения контента: от 1-ой до 4-ёх ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание шаблона для WP - недвижимость

    $250

    Добрый день! Интересует изготовление шаблона. Тематика недвижимость *Россия и зарубежные страны» для молодого агентства недвижимости. Мы подготовили предварительный видеоролик с пояснением - на примере уже найденных шаблонов в Интернете, чтобы хотели получить в итоге. http://vimeo.com/32255129 Сторонний специалист ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Массовый экспорт данных из БД в XML

    Нужно сделать выгрузку  из базы данных MySQL  (в UTF-8) в XML “шаблон»  (он в кодировке windows-1251)   из объектов на сайте- выборка по конкретной тематики, которая есть в поисковой форме сайта ?   Особенно если ...

    MySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Зарубежные знакомства

    Здравствуйте. Ищем программиста, или CMS для создания нетипичного сайта для зарубежных знакомств. Или возможно создания модуля-плагина для уже существующей CMS. Основа — простая и удобная, вот видео-пример (Вам желательно отрыть на весь экран) http://www.youtube.com/watch?v=PN6x9eqUY40&amp;hd=1 В ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проверка сайта из-за рубежа

    Здравствуйте. Нужны фрилансеры из-за рубежа (это важно). Приоритет для Испании (район Торревьеха) Америка, Англия, Германия. Есть сайт и 3 субдомена (на них иностранные версии сайта испанская, английская, немецкая). Было выявлено что при просмотре в ...

    LinuxmacOS
    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Картинка из JPEG в Coral

    Здравствуйте! Нужно перевести JPEG картинку в формат Coral . PSD-исходников нет. Это аббревиатура со сложными кривыми линиями. Данные по JPEG-картинке : размер 66, 2 килобайта, ширина 362 пикселя, высота 264 пикселя у оригинальной картинки. Также, ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод сайта на испанский язык (опции и поиск)

    $50

    Здравствуйте. Нам срочно требуется переводчик сайта с русского на испанский. Желательно — носитель испанского языка. Тематика сайта — недвижимость (информационные услуги). На данный момент есть: русская версия сайта: cts-realty.com/ некорректная испанская версия сайта: espana.cts-realty.com/ Нужно, основываясь ...

    HTML
    Переводы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод темы для WP (агентство недвижимости)

    $40

    Интересует локализация темы для посетитилей из РФ и стран зарубежья (русский язык, английский и возможность внедрения испаснкого языка). Цена - ориентривочная, проритет исполнителям способным сделать за 5-8 дней готовую версию. Тестовую версию за 2-5 дней ...

    WordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Cайт для агентства недвижимости

    $150

    Cайт для агенства недвижимости (обьекты зарубежом и в Росиии). Подробности проекта: сайт на 2 языках (русский и английский) + обсуждение возможности внедрения испанского языка (Покупка, продажа, аренда). Требования к дизайну и функционалу сделал в вформате видео ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sitx_Nik
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Картинка из JPEG в Coral
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Отрисовку из JPEG в EPS сделал даже работаю - ближе к полуночи. Я получил нужный формат вовремя. Также фрилансер, видя сложность с переводом с моей стороны на элеткронный кощелёк в удобной для него электронной валюте, пошёл на уступку и создал отдельный, удобный для платы кошелёк.
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