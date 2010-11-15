Отрисовку из JPEG в EPS сделал даже работаю - ближе к полуночи. Я получил нужный формат вовремя. Также фрилансер, видя сложность с переводом с моей стороны на элеткронный кощелёк в удобной для него электронной валюте, пошёл на уступку и создал отдельный, удобный для платы кошелёк.