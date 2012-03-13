Мини-изменение баннера

ТЗ в приложении. Примечание: по три баннера указанных размеров на каждые из трех сюжетов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Популярный веб-портал не принимает созданный баннер (я делал его в Sotnik SWF)
Как я понял — работы на 2-3 минуты, нужно изменить тип работы ссылки внутри баннера. Плачу 200 рублей. Сделанный баннер — прикладываю в формате .exe
Итоговый баннер в SWF:
Ширина: 240 pix Высота: 400 pix.
Форматы и размеры: SWF- 60 Кб, без рамки. Файл получился— 63,1 кБайт. (можете чуть-чуть изорбражение фотографии внутри).
Менеджер попросил сделать следующее:
Наша система управления рекламой требует, чтобы на кнопке flash-баннера должно быть прописано следующее действие (action):
on (release) {
getURL(_root.link1, "_blank");
}
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Я в разделе “Action” прописал:
on (release)
{
_root.getURL("http://2012sunway.com", "_blank");
}
Все равно не принимают.
Вот рекомендация от менеджера:
Для flash-баннера необходимо указать имена параметров, через которые ему можно передать ссылку для перехода и опционально - target (необязательно, если баннер сам открывает ссылку в новом окне). Это необходимо для учета переходов в нашей системе статистики.
Например, создать параметр с именем link1 можно следующим образом:
- поместить кнопку в верхний слой
- ссылку в комманде getURL указать как _root.link1. Это имя переменной, и потому должно быть без кавычек. Задавать значение переменной не надо, оно будет передано при вызове.
- параметр Window должен быть "_blank", если вы хотите открывать рекламируемый сайт в новом окне.
Таким образом, на кнопке flash-баннера должно быть прописано следующее действие (action):
on (release)
{
getURL(_root.link1, "_blank");
}
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