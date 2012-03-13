Мини-изменение баннера

Здравствуйте! Популярный веб-портал не принимает созданный баннер (я делал его в Sotnik SWF)

Как я понял — работы на 2-3 минуты, нужно изменить тип работы ссылки внутри баннера. Плачу 200 рублей. Сделанный баннер — прикладываю в формате .exe

Итоговый баннер в SWF:

Ширина: 240 pix Высота: 400 pix.

Форматы и размеры: SWF- 60 Кб, без рамки. Файл получился— 63,1 кБайт. (можете чуть-чуть изорбражение фотографии внутри).

Менеджер попросил сделать следующее:

Наша система управления рекламой требует, чтобы на кнопке flash-баннера должно быть прописано следующее действие (action):

on (release) {

getURL(_root.link1, "_blank");

}

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Я в разделе “Action” прописал:

on (release)

{

_root.getURL("http://2012sunway.com", "_blank");

}

Все равно не принимают.

Вот рекомендация от менеджера:

Для flash-баннера необходимо указать имена параметров, через которые ему можно передать ссылку для перехода и опционально - target (необязательно, если баннер сам открывает ссылку в новом окне). Это необходимо для учета переходов в нашей системе статистики.

Например, создать параметр с именем link1 можно следующим образом:

- поместить кнопку в верхний слой

- ссылку в комманде getURL указать как _root.link1. Это имя переменной, и потому должно быть без кавычек. Задавать значение переменной не надо, оно будет передано при вызове.

- параметр Window должен быть "_blank", если вы хотите открывать рекламируемый сайт в новом окне.

Таким образом, на кнопке flash-баннера должно быть прописано следующее действие (action):

on (release)

{

getURL(_root.link1, "_blank");

}