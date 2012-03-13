Сделать новый баннер

Здравствуйте.

На сайте turprofi.ru справа вверху висит банер "Бон Вояж". Нужно его переделать.

Тексты и примерные слайды внутри архива, требования прописаны там же в doc.

Нужен банер, возможно использование только тексты и цвета. Стилистику не навязываю на ваше усмотрение. Ориентир: банер на этой же странице от "Пак груп". Лучше чтобы был вектор, чтобы не было до "усмерти" сжатого jpg

Без предоплаты, показываете я выкупаю.