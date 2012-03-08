Подготовитиь 3 баннера

требуется перевод swf в gif анимацию
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Подготовить 3 баннера 300 на 250 и 240 на 400 и 200 на 300. можно джипег или гиф только профи.
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