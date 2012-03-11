Два баннера для сайта

БаннерыЗавершен13 заявок300 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для сайта slipslider.com требуется два баннера.

1. Реклама минислайдера. Это устройство, на которое крепится фотоаппарат (на сайте есть картинка).

Суть - простота крепления (магнит), убобство, миниатюрность.

Анимация возможна в полной мере.

Размер 328px × 217px

2. Конкурс видеосюжетов.

Люди должны присылать сюжеты, если выиграют - то получат в качестве призов продукцию фирмы.

Анимация минимальна. Стиль как у сайта.

Размер 608px × 100px

12 лет назад
NetSkriper
Алексей 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Roman_Tupolev
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$60
3 дня
Работа над баннерами была выполнена качественно. Буду обращаться еще ни один раз.
Быстро согласовали сценарий для баннеров. Оплата была произведена без задержек. Рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Рекламные баннеры на музыкальную тематику

    $50

    Здравствуйте! Нужно сделать рекламные материалы (баннеры и коды к ним) для музыкально партнерки (http://www.arsvocal.ru/vocal/partnerka/index.html) На подобии этих: (http://www.smartinfomarketing.ru/list/partner-materials.htm) и (http://www.smartinfomarketing.ru/videosalesletters/partner.htm)) - Только на музыкальный стиль. Баннеры нужны анимированные. С текстом и графикой. В разных разрешениях. В прикрепленных файлах примеры. Подробности ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Картинка для шапки сайта

    Здравствуйте! Нужно сделать картинку для сайта (тематика: вентиляция, кондиционирование) Данная картинка должна отображать фразу и смысл данной фразы: Проекты под ключ Размеры картинки 970*240 Цена и сроки ваши...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перерисовать баннер

    $50

    У нас есть баннер, на котором стоит изображение с фотобанка. Необходимо перерисовать этот баннер (вернее это изображение с ватемаркой). Максимальная цена — 300 руб. Срок - сегодня.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • 11 промо-баннеров для интернет-магазина

    $15

    Необходимо изготовить промо-баннеры для интернет-магазина, которые будут отображаться на главной странице пример в приложении Тематика: компьютерные игры. Баннер должен представлять собой картинку размером 327х103, на котором привлекательно должна быть представлена игра: характерные персонаж-логотип+название+фирменные цвета. Говоря проще: берем обложки с ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Ресайз баннеров под биржи (Flash)

    Создано 6 баннеров к каждому баннеру нужно сделать 138 ресайзов. К баннерам есть технические требования и нужные размеры для ресайзов (креплю к задаче) Несколько баннеров есть готовых с исходниками - 6 шт. Оцените пожалуйста сроки и стоимость ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннеры для казино и игровых залов

    Для сайта казино и игровых автоматов требуются несколько GIF-баннеров стандартных размеров. Сценарии баннеров предоставляются, но любые предложения, идеи и креатив приветствуются. Большим плюсом будет если вы уже делали баннеры на подобную тематику. Также предпочтительно оставлять ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен красивый баннер

    $15

    Нужен красивый банyер ведущий на сайт кальянов Размер 700*140 пикселов. Ориентация - горизонтально. Хотелось бы чтобы баннер был динамическим (на флеше) но не слишком активным. (Заметным но не надоедливым) сочетался с концепцией сайта на котором будет расположен

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Анимированный баннер для строительного сайта.

    $15

    Необходимо: Анимированный Банер размером 249х165 На тему: Проектирование домов Баннер должен вписоваться в стиль и дизайн сайта. сайт ссылка http://bilding-ufa.ru Должен отражать в себе тематику. И должен быть интуитивно понятен для посетителей что это ссылка. С текстом на баннере определюсь ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перерисовка баннера в другой формат

    Требуется перерисовать баннер http://wobla.ru/img/468karcher.gif в формат 360х120. Текст в новом баннере должен быть хорошо виден. Сохранять линии и стрелочки старого баннера не обязательно.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад