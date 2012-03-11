Два баннера для сайта

Здравствуйте! Нужно сделать рекламные материалы (баннеры и коды к ним) для музыкально партнерки (http://www.arsvocal.ru/vocal/partnerka/index.html) На подобии этих: (http://www.smartinfomarketing.ru/list/partner-materials.htm) и (http://www.smartinfomarketing.ru/videosalesletters/partner.htm)) - Только на музыкальный стиль. Баннеры нужны анимированные. С текстом и графикой. В разных разрешениях. В прикрепленных файлах примеры. Подробности ...