Картинка для шапки сайта

БаннерыЗакрыт11 заявок283 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно сделать картинку для сайта (тематика: вентиляция, кондиционирование)

Данная картинка должна отображать фразу и смысл данной фразы: Проекты под ключ

Размеры картинки 970*240

Цена и сроки ваши...

12 лет назад
cinemarx
Сергей 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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