cinemarx

Сергей cinemarx

 
41 годРоссия/Чистополь
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Продвижение сайтов от А-Я

Предлагаю услуги по:

Аудит сайта

только белые способы продвижения

работаю с проблематичными сайтами

продвижение сайтов

оптимизация сайта

работа с биржами ссылок

оптимизация внутренних страниц сайта

создание карт сайта

региональное продвижение

решение сложных задач

расчет стоимости продвижения проектов

контекстная реклама

Консультации - возможно и бесплатные)

Много клиентских проектов в Топ Яндекса и Гугл..

Для клиентов из Татарстана возможны личные встречи.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Шапка для группы ВК

    $15

    Доброго Вам, ув. дизайнеры!  Задание не сложное, но выбирать исполнителя буду по опыту и качественному портфолио.  Вкратце:  Сделать шапку для группы ВК, по теме футбола. (определенного клуба) На данный момент шапка интерактивная, нужно сделать фон и т.д  Более подробное ТЗ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Графика, прайс (тема Playboy)

    Добра Вам ув дизайнера!  За 1 день нужно сделать круто и недорого прайс (чего именно в лс) Ничего сложного, тематичность Playboy обязательна!  Примеры дам в личные сообщения... С уважением!

    Презентации10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Озвучка на автоответчик

    Доброго Вам дня! Необходимо сделать озвучку на номер 8-800******* пример: вы позвонили в компанию..... выберите город и тд текст небольшой *женский голос * вес ролика не более 5мб Цены и сроки ваши

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Открытка, поздравление

    $50

    Здравствуйте! Нужно сделать открытку-поздравление с благодарностью моей жене. Общее Тех. задание, фото жены, текст: Спасибо за сына и дочку, максимум любви, яркость, цветы и т.д полное т.з обсуждается с дизайнером, срочно, сроки максимум 1 день!!! имейти ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Исправить ошибку Virtuemart 1.1.9

    $50

    Здравствуйте! Не пойму почему, но появилась ошибка при оформлении заказа на 4-ом шаге, при нажатии кнопки "Подтвердить заказ" возникает ошибка, "Соединение закрыто удалённым сервером" Если страницу с ошибкой обновить, то сайт загружается и заказ получается офрмлен, только ...

    Virtuemart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип

    $50

    Сайт будет называться - "Вызов на дом", оказание услуг населению по вызову на дом сантехников, электриков, массажисток, уборщиц, юристов, такси и т.д. На логотипе может быть телефонный аппарат, человек звонящий по телефону, человек что-то ищущий в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Шаблон для Joomla+Viruemart

    $1500

    Здравствуйте! Нужен красивый дизайн + верстка шаблона для сайт Joomla Virtuemart (Сантехника) Нужно разработать все страницы в едином стиле, регистрация, оформление заказа, вывод товара. и т.д Это только в общем, все подробно в ТЗ + ...

    JoomlaVirtuemartВерстка шаблона
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить скрипт Teasernet для сайта

    Здравствуйте! Существует проблемы с рекламным блоком Teasernet (формат флэш видео) При установке кода на сайт, сайт просто перестет работать, белый лист... Другие форматы рекламы работают нормально.На тестовой странице сайта скрипт работает, а на самом сайте нет, видимо ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Простой баннер

    Здравствуйте! Нужен GIF баннер, стильный и строгий. Размер: 500*100 Акция на металлический сайдинг с 21 мая до 7 июня

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта для Joomla Virtuemart

    $1000

    Здравствуйте! Нужен красивый дизайн (шаблон) для сайт Joomla Virtuemart (электричество, лампочки, розетки...) Нужно разработать все страницы в едином стиле, регистрация, оформление заказа, вывод товара.. и т.д Это только в общем, все подробно в ТЗ + переписка Работаем по предоплате, ...

    Дизайн сайтаJoomlaVirtuemartСайт на Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Joomla + PHP: правка скрипта

    $20

    Здравствуйте! Необходимо изменить скрипт партнерской программы под Joomla. Партнерка для файлового трафика, посетитель скачивает фильмы... Нужно сделать, чтобы в скрипте правильно выводился тег Title каждой страницы... Более подробно расскажу в примере... С уважением !

    PHPJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Картинка для шапки сайта

    Здравствуйте! Нужно сделать картинку для сайта (тематика: вентиляция, кондиционирование) Данная картинка должна отображать фразу и смысл данной фразы: Проекты под ключ Размеры картинки 970*240 Цена и сроки ваши...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флеш баннер

    $50

    Нужен новогодний флеш баннер, размер 960*100 ТЗ отправлю в личной переписке.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Флеш-баннер

    $100

    Здравствуйте ! Нужен флэш баннер, размером 210*400, тема металлочерепица. Подробное ТЗ в личку...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Простая шапка 272*90

    Здравствуйте ! Нужна маленькая и простая шапочка для сайта, размером, всего 272*90 Нужно просто нарисовать на шапке адрес сайта, красиво и стильно... (женский интернет журнал) Цена от вас...

    Шапка для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Аналог скрипта

    Здравствуйте ! Сайт работает на Joomla, Необходимо сделать форму купона скидки, точная копия примера здесь: 1) http://www.oknarosta.ru/kupon.php и в результате на второй странице фиксируется индивидуальный номер купона, ФИО, срок действия, необходимо сделать точно так же. Напомню, что ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Mr_Aleh
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
2 балла
6 лет назад
Шапка для группы ВК
Данный заказчик к сожалению не надежный. Сделал заказ, затем я сдал работу ему на проверку, сказал что сейчас пришлю где сделать правку и всё, с тех пор не выходит на связь, видимо работу взял и слился.
roma_romaniuk
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Озвучка на автоответчик
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата вовремя и полностью. Рекомендую !!! Спасибо!
Отлично! Сроки минимальные, качество высокое, цена адекватная! Рекомендую!
Ответный отзыв
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Открытка, поздравление
Сергей - отличный заказчик. Во-первых, сам заказ выдался интересным, творческим и с позитивным содержанием. Во-вторых, срочность была высокая, но Сергей всегда был на связи и подсказывал, направлял в правильную сторону мои творческие порывы. С оплатой тоже никаких проблем. Рекомендую сотрудничать - не пожалеете! Сам буду ждать новых заказов )
Здравствуйте, всем, кто читает данный отзыв! Ситуация у меня была срочная и эксклюзивная, т.к нужно было сделать открытку для личных целей) Честно скажу, я в легком шоке, т.к не возмжно сделать работу в такие короткие сроки и строго соответстуюя тех. заданию)) так мне казалось по крайней мере. Начну с того, что через 15 минут я получил первые наработки, сами поймите, что мне показалось это шаблонной работой, в итоге выснилось, что это далеко не так, т.к все именения в дальнейшем вносились буквально "на могих глазах". Было переделано множество факторов и стилей, о которых я просил, все было сделано буквально за 4 минуты) !!! Станислав, это специалистт с большой буквы, Вам нужны срочные заказы? Вы хотите качество? Профессилнализм? Это только здесь... нет, это не реклама, это субъективное мнение, о сотрудничестве с человеком.... У меня вроде опыт большой, но с такой работой сталкиваюсь впервые, человек внимательно прислушивается к заказчику, понимает, что я хочу и реализовывает в лучшем виде. Еще хочется отметить тот факт, что я не вносил предоплаты, вся работа была сделана и передана строго без предоплаты, за что отдельное спасибо!!! т.к получил результат через 1 час! Договорились о дальнейшем взаимосотрудничестве...
Ответный отзыв
flashikgoon777
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Сложная шапка для сайта
Один из лучших заказчиков с которым доводилось работать - все грамотно, четко, знает чего хочет но и прислушивается к мнению дизайнера, выплаты вовремя и без напоминаний.Все супер.
Отлично поработали с Андреем ! Соблюдение сроков, ежедневный выход на связь, профессиональные подсказки и рекомендации. Сразу видно, что человек работает в дизайне не первый год, мы предложили свой вариант шапки, но Андрей посоветовал и сделал все намного лучше! Работали по предоплате, 10%, 30% и т.д Рекомендую как ответственного и профессионального специалиста! Спасибо !!!
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vt_design
Владимир 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Логотип
Спасибо! Обращайтесь еще!
Отличный исполнитель, все в срок! спасибо!
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