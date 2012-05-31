Здравствуйте, всем, кто читает данный отзыв! Ситуация у меня была срочная и эксклюзивная, т.к нужно было сделать открытку для личных целей) Честно скажу, я в легком шоке, т.к не возмжно сделать работу в такие короткие сроки и строго соответстуюя тех. заданию)) так мне казалось по крайней мере. Начну с того, что через 15 минут я получил первые наработки, сами поймите, что мне показалось это шаблонной работой, в итоге выснилось, что это далеко не так, т.к все именения в дальнейшем вносились буквально "на могих глазах". Было переделано множество факторов и стилей, о которых я просил, все было сделано буквально за 4 минуты) !!! Станислав, это специалистт с большой буквы, Вам нужны срочные заказы? Вы хотите качество? Профессилнализм? Это только здесь... нет, это не реклама, это субъективное мнение, о сотрудничестве с человеком.... У меня вроде опыт большой, но с такой работой сталкиваюсь впервые, человек внимательно прислушивается к заказчику, понимает, что я хочу и реализовывает в лучшем виде. Еще хочется отметить тот факт, что я не вносил предоплаты, вся работа была сделана и передана строго без предоплаты, за что отдельное спасибо!!! т.к получил результат через 1 час! Договорились о дальнейшем взаимосотрудничестве...