Доброго Вам, ув. дизайнеры! Задание не сложное, но выбирать исполнителя буду по опыту и качественному портфолио. Вкратце: Сделать шапку для группы ВК, по теме футбола. (определенного клуба) На данный момент шапка интерактивная, нужно сделать фон и т.д Более подробное ТЗ ...
Предлагаю услуги по:
Аудит сайта
только белые способы продвижения
работаю с проблематичными сайтами
продвижение сайтов
оптимизация сайта
работа с биржами ссылок
оптимизация внутренних страниц сайта
создание карт сайта
региональное продвижение
решение сложных задач
расчет стоимости продвижения проектов
контекстная реклама
Консультации - возможно и бесплатные)
Много клиентских проектов в Топ Яндекса и Гугл..
Для клиентов из Татарстана возможны личные встречи.
- $15Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Добра Вам ув дизайнера! За 1 день нужно сделать круто и недорого прайс (чего именно в лс) Ничего сложного, тематичность Playboy обязательна! Примеры дам в личные сообщения... С уважением!Презентации10 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго Вам дня! Необходимо сделать озвучку на номер 8-800******* пример: вы позвонили в компанию..... выберите город и тд текст небольшой *женский голос * вес ролика не более 5мб Цены и сроки вашиОзвучивание1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно сделать открытку-поздравление с благодарностью моей жене. Общее Тех. задание, фото жены, текст: Спасибо за сына и дочку, максимум любви, яркость, цветы и т.д полное т.з обсуждается с дизайнером, срочно, сроки максимум 1 день!!! имейти ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Требуется сделать красивую и сложную шапку, подробное ТЗ отправлю исполнителю. Время на исполнение 10 дней.Завершен10 лет назад
- $50
Здравствуйте! Не пойму почему, но появилась ошибка при оформлении заказа на 4-ом шаге, при нажатии кнопки "Подтвердить заказ" возникает ошибка, "Соединение закрыто удалённым сервером" Если страницу с ошибкой обновить, то сайт загружается и заказ получается офрмлен, только ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Сайт будет называться - "Вызов на дом", оказание услуг населению по вызову на дом сантехников, электриков, массажисток, уборщиц, юристов, такси и т.д. На логотипе может быть телефонный аппарат, человек звонящий по телефону, человек что-то ищущий в ...Завершен11 лет назад
- $50
Логотип для фирмы Вимет.Жестяно-кровельнй цех. Подробное ТЗ в личной переписке.Завершен11 лет назад
- $1500
Здравствуйте! Нужен красивый дизайн + верстка шаблона для сайт Joomla Virtuemart (Сантехника) Нужно разработать все страницы в едином стиле, регистрация, оформление заказа, вывод товара. и т.д Это только в общем, все подробно в ТЗ + ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужен логотип в векторе для магазина по продаже электрических товаров. Название: Амперофф Основные цвета черные и желтые Сроки и цены указывайте пожалуйста)Завершен12 лет назад
Здравствуйте! Существует проблемы с рекламным блоком Teasernet (формат флэш видео) При установке кода на сайт, сайт просто перестет работать, белый лист... Другие форматы рекламы работают нормально.На тестовой странице сайта скрипт работает, а на самом сайте нет, видимо ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте! Нужен GIF баннер, стильный и строгий. Размер: 500*100 Акция на металлический сайдинг с 21 мая до 7 июняБаннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Нужен красивый дизайн (шаблон) для сайт Joomla Virtuemart (электричество, лампочки, розетки...) Нужно разработать все страницы в едином стиле, регистрация, оформление заказа, вывод товара.. и т.д Это только в общем, все подробно в ТЗ + переписка Работаем по предоплате, ...Закрыт12 лет назад
- $20
Здравствуйте! Необходимо изменить скрипт партнерской программы под Joomla. Партнерка для файлового трафика, посетитель скачивает фильмы... Нужно сделать, чтобы в скрипте правильно выводился тег Title каждой страницы... Более подробно расскажу в примере... С уважением !Завершен12 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать картинку для сайта (тематика: вентиляция, кондиционирование) Данная картинка должна отображать фразу и смысл данной фразы: Проекты под ключ Размеры картинки 970*240 Цена и сроки ваши...Баннеры11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен новогодний флеш баннер, размер 960*100 ТЗ отправлю в личной переписке.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Ищу специалиста, который сможет подсказать, как в скрипте сайта поменять title главной страницы и страницы категорий. Возможно они прописаны в базе данных. Цена ваша!Завершен12 лет назад
- $100
Здравствуйте ! Нужен флэш баннер, размером 210*400, тема металлочерепица. Подробное ТЗ в личку...Анимация1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте ! Нужна маленькая и простая шапочка для сайта, размером, всего 272*90 Нужно просто нарисовать на шапке адрес сайта, красиво и стильно... (женский интернет журнал) Цена от вас...Завершен12 лет назад
Здравствуйте ! Сайт работает на Joomla, Необходимо сделать форму купона скидки, точная копия примера здесь: 1) http://www.oknarosta.ru/kupon.php и в результате на второй странице фиксируется индивидуальный номер купона, ФИО, срок действия, необходимо сделать точно так же. Напомню, что ...Завершен13 лет назад