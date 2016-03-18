Озвучка на автоответчик

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен2 заявки140 просмотров

Доброго Вам дня!

Необходимо сделать озвучку на номер 8-800*******

пример:

вы позвонили в компанию..... выберите город и тд

текст небольшой

*женский голос

* вес ролика не более 5мб

Цены и сроки ваши

9 лет назад
cinemarx
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

roma_romaniuk
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад
$7
1 день
Отлично! Сроки минимальные, качество высокое, цена адекватная! Рекомендую!
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата вовремя и полностью. Рекомендую !!! Спасибо!

Заявки фрилансеров

roma_romaniuk
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Срочно нужен английский диктор.

    На длительный проект требуется английский диктор мужчина с отличным произношением. Нужен дубляж русских аудиокниг на английском. От вас, помимо произношения, возможность записи вашего голоса с хорошим качеством ( хороший микрофон и звукоизоляция помещения ). Чистить ...

    Озвучивание14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется диктор для озвучивания аудиоматериалов Тони Роббинса

    Нужен выразительныймужской голос для озвучивания книги знаменитого психолога и лайф-коуча Тони Роббинса на русском языке. В дальнейшем планируется публикация выступления Энтони Роббинса в свободном доступе. Требования к кандидатам: -         Яркоеэмоциональное озвучивание русского ...

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переозвучить видео ролик

    Нужно переозвучить ролик и добавить  вставки с названием сайта  https://www.youtube.com/watch?v=yahd-7LT02U по озвучиванию и что надо  с выбранным исполнителем в лс от Вас жду стоиомость работы

    Озвучивание34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переозвучка 3-х видеороликов на английском языке

    Необходимо переозвучить три видеоролика на английском языке.  Тематика роликов - торговля на бинарных опционах. Важно грамотно перевести текст и при озвучивании сохранить интонацию, эмоции и настроение оригинала.

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Произношение цифр от 1 до 22 на англ. языке - для детей

    необходимо качественно записать аудио дорожку с произношением цифр от 1 до 22. (для детей, т.е. можно добавить веселости в голос)  мужской или женский голос не играет роли, главное что бы было как можно приближено к ...

    Озвучивание27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Экспресс заказ для англоязычного диктора муж. голос.

    Требуется озвучить аббревиатуру и слоган (5-6 слов) на американском английском бравым бодрым мужским голосом, как у них в рекламах, когда резюмируется ролик в конце названием компании и слоганом. Без музыкального оформления, без особой обработки. Просто ...

    Озвучивание6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Озвучка немецких слов и текстов

    $10

    Необходимо озвучить список из 400 немецких слов (артикли не считаются, то есть der Tisch - одно слово). Важно: 1) хорошее произношение близкое к носителю языка 2) файл Mp3 без шумов ...

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Озвучить презентации

    Доброго дня, уважаемый фрилансер! В соответствии с заданием Вам необходимо будет озвучить презентации, которые Вам будут отправлены после утверждения Вас исполнителем. Сразу оговоримся знание английского обязательно! Для большего ...

    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад