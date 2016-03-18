На длительный проект требуется английский диктор мужчина с отличным произношением. Нужен дубляж русских аудиокниг на английском. От вас, помимо произношения, возможность записи вашего голоса с хорошим качеством ( хороший микрофон и звукоизоляция помещения ). Чистить ...
Озвучка на автоответчик
Доброго Вам дня!
Необходимо сделать озвучку на номер 8-800*******
пример:
вы позвонили в компанию..... выберите город и тд
текст небольшой
*женский голос
* вес ролика не более 5мб
Цены и сроки ваши
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание14 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен выразительныймужской голос для озвучивания книги знаменитого психолога и лайф-коуча Тони Роббинса на русском языке. В дальнейшем планируется публикация выступления Энтони Роббинса в свободном доступе. Требования к кандидатам: - Яркоеэмоциональное озвучивание русского ...Закрыт9 лет назад
Нужно переозвучить ролик и добавить вставки с названием сайта https://www.youtube.com/watch?v=yahd-7LT02U по озвучиванию и что надо с выбранным исполнителем в лс от Вас жду стоиомость работыОзвучивание34 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо переозвучить три видеоролика на английском языке. Тематика роликов - торговля на бинарных опционах. Важно грамотно перевести текст и при озвучивании сохранить интонацию, эмоции и настроение оригинала.Закрыт9 лет назад
необходимо качественно записать аудио дорожку с произношением цифр от 1 до 22. (для детей, т.е. можно добавить веселости в голос) мужской или женский голос не играет роли, главное что бы было как можно приближено к ...Озвучивание27 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется озвучить аббревиатуру и слоган (5-6 слов) на американском английском бравым бодрым мужским голосом, как у них в рекламах, когда резюмируется ролик в конце названием компании и слоганом. Без музыкального оформления, без особой обработки. Просто ...Озвучивание6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Необходимо озвучить список из 400 немецких слов (артикли не считаются, то есть der Tisch - одно слово). Важно: 1) хорошее произношение близкое к носителю языка 2) файл Mp3 без шумов ...Закрыт9 лет назад
Доброго дня, уважаемый фрилансер! В соответствии с заданием Вам необходимо будет озвучить презентации, которые Вам будут отправлены после утверждения Вас исполнителем. Сразу оговоримся знание английского обязательно! Для большего ...Озвучивание5 заявокЗакрыт9 лет назад