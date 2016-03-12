Требуется озвучить аббревиатуру и слоган (5-6 слов) на американском английском бравым бодрым мужским голосом, как у них в рекламах, когда резюмируется ролик в конце названием компании и слоганом. Без музыкального оформления, без особой обработки. Просто ...
Произношение цифр от 1 до 22 на англ. языке - для детей
необходимо качественно записать аудио дорожку с произношением цифр от 1 до 22. (для детей, т.е. можно добавить веселости в голос) мужской или женский голос не играет роли, главное что бы было как можно приближено к тем произношениям и правилам, которые используются в штатах. (грубо говоря - данный материал будут слушать за границей, и поэтому должно быть как можно ближе приближенно к их произношениям )
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