Произношение цифр от 1 до 22 на англ. языке - для детей

необходимо качественно записать аудио дорожку с произношением цифр от 1 до 22. (для детей, т.е. можно добавить веселости в голос) мужской или женский голос не играет роли, главное что бы было как можно приближено к тем произношениям и правилам, которые используются в штатах. (грубо говоря - данный материал будут слушать за границей, и поэтому должно быть как можно ближе приближенно к их произношениям )