Надиктовка слов японского языка

Нужно озвучить текст. Цена очень маленькая 10 рублей минут. Нужно сделать 100 минут т.е 1000 рублей. Оплата вмр, Оплата частями, чтобы не было недоверия и проблем. Оборудование надо нормальное, микрофон конденсаторный, запись присылать только ...