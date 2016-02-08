Необходимо на данное видео начитать русский текст, красивым мужским голосом, как у диктора по телевизору. Видео- http://www.newgrounds.com/dump/item/b05aa317959b9fff88ca2153906ea0a6
Надиктовка слов японского языка
Здравствуйте работа по надиктовке слов японского языка: yadi.sk/d/AM1zHOMlo7pqn
Цена 1200 руб. Жду ответа, заранее спасибо. При согласии на работу необходимо прислать образец диктофонной записи. Чтобы иметь представление об уровне шума и тд. Требования: правильное произношение и качественный диктофон.
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