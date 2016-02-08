Озвучка ролика английским языком

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Закрыт10 заявок177 просмотров

Добрый день, требуется переозвучить ролик английским диктором (желательно носителем языка, если Вы разговариваете без акцента, тоже подойдёт)

Указывайте свою цену, срок и пример работ. 

Вот ролик который требуется перееозвучить: 

https://www.youtube.com/watch?v=F-gaUvXzOcI

9 лет назад
kamamber
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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