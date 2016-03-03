Необходимо озвучить ролик на итальянском и английском языках. Длительность ролика 3,5 минуты. Оплата 75$ для одного языка. Желательно иметь примеры Ваших работ подобной тематики. Нужно послушать Вашу ...
Озвучка приветственного сообщения
Необходима озвучка приветственного сообщения для автосекретаря.
Женский голос. Обязательно демонстрация голоса.
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