Требуется сделать голосовое приветствие:

"Здравствуйте, Вы позвонили в компанию N. Дождитесь ответа оператора, либо наберите внутренний номер Вашего менеджера."

На фоне легкая музыка.

Так же музыку наложенную фоном - сделать отдельным файлом. Начинаться должна с того момента- чем закончилась на приветствии.

Требования к исполнителю:

Качественный мужской голос (должно быть портфолио, для прослушивания).

Требования к файлу приветствия:

Формат WAV: Битрейт = 8 бит, частота дискретизации = 16 кГц или формат MP3: Битрейт = 64 кбит/с, частота дискретизации = 16 кГц

В заявке обязательно: цена, срок