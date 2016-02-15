Здравствуйте веблансеры, необходимо записать приветствие для компании. гудок - 5 секунд
Голосовое приветствие
Требуется сделать голосовое приветствие:
"Здравствуйте, Вы позвонили в компанию N. Дождитесь ответа оператора, либо наберите внутренний номер Вашего менеджера."
На фоне легкая музыка.
Так же музыку наложенную фоном - сделать отдельным файлом. Начинаться должна с того момента- чем закончилась на приветствии.
Требования к исполнителю:
Качественный мужской голос (должно быть портфолио, для прослушивания).
Требования к файлу приветствия:
Формат WAV: Битрейт = 8 бит, частота дискретизации = 16 кГц или формат MP3: Битрейт = 64 кбит/с, частота дискретизации = 16 кГц
В заявке обязательно: цена, срок
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание33 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $17
Нужно озвучить текст. Цена очень маленькая 10 рублей минут. Нужно сделать 100 минут т.е 1000 рублей. Оплата вмр, Оплата частями, чтобы не было недоверия и проблем. Оборудование надо нормальное, микрофон конденсаторный, запись присылать только ...Озвучивание28 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен диктор (девушка) с приятным голосом для начитки 3 текстов на автоответчик для интернет-магазина. Язык - украинский. Сразу присылайте ссылки на портфолио. Желательно наложить фоновую музыку.Озвучивание7 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача такая: 1. Выдернуть из Ютуба видеоролик 2. Красивым дикторским голосом озвучить его (текст предоставлю) 3. Вставить перед видео небольшую графическую заставку (оформление предоставлю) 4. В конце видео ...Озвучивание35 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно озвучить текст, страницы 3.Озвучивание38 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен женский голос Сроки - 1-2дня Оплата - договорная Бонус - мега отзыв Пожалуйста, кандидаты, готовых к сотрудничеству, прилагайте аудио сэмпл вашего голоса. вот пример такой ...Озвучивание19 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо записать как настроить разные рекламные сети для работы с другой рекламной сетью, параллельно озвучивая свои шаги и объясняя интерфейс той или иной сети. Присутствие логотипа нашего и приятный голос, возможно что бы чередовался между ...Озвучивание15 заявокЗакрыт9 лет назад
3 отдельных аудио без музыки, 40 слов в сумме Голос мужской __ Здравствуйте Вас приветствует студия веб разработки ННН, и, МММ. Набирите внутренний номер сотрудника, или дождитесь ответа специалиста ...Озвучивание1 исполнительЗавершен9 лет назад
320 kb/sec, 48000 Hz, codec - AAC, формат wav Ролик 2 минуты. Знаков с пробелам 1690, Слов 239. Предложений 22 Рассматриваю заявки только с примерами ваших озвученных работОзвучивание33 заявкиЗакрыт9 лет назад
Вам будет предоставлен текст. От вас требуется сделать аудио запись этого текста. Запись в формате mp3. Чтобы была чёткая понятная речь без посторонних шумов.Озвучивание32 заявкиЗакрыт9 лет назад