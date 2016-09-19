Озвучка видео

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен4 заявки190 просмотров

Необходимо на данное видео начитать русский текст, красивым мужским голосом, как у диктора по телевизору. 

Видео- http://www.newgrounds.com/dump/item/b05aa317959b9fff88ca2153906ea0a6

9 лет назад
CatJZ
35 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

zvukmux
50 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$50
1 день
Александр превосходно справился с поставленной задачей! Рекомендую к сотрудничеству!
Ектерина прекрасный заказчик. Сотрудничество прошло без каких либо затруднений.

Заявки фрилансеров

zvukmux
50 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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