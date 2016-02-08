Необходима озвучка приветственного сообщения для автосекретаря. Женский голос. Обязательно демонстрация голоса.
Заказ от издательства ВРЕМЯ МАСТЕРОВ
Запись голоса для автоответчика
(Пауза РАЗ-И) Вас приветствует издательство «ВРЕМЯ МАСТЕРОВ».
(Пауза РАЗ-И) Пожалуйста, наберите добавочный номер менеджера или подождите соединения.
(Пауза РАЗ-И) время ожидания 15 секунд, прервать связь и наш менеджер вам перезвонит
(Пауза РАЗ-И) Вас приветствует издательство «ВРЕМЯ МАСТЕРОВ» .Для соединения с интернет-магазином нажмите «1», для соединения с отделом продаж нажмите
«2» (пауза РАЗ-И) Вас приветствует интернет-магазин издательства «ВРЕМЯ МАСТЕРОВ, подождите пожалуйста соединения с
менеджером.
(Пауза РАЗ-И) Вас приветствует издательство «ВРЕМЯ МАСТЕРОВ», это номер исходящего звонка. Для связи с менеджерами, пожалуйста, позвоните на номер 0674096073 или 044 2375737
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