Заказ от издательства ВРЕМЯ МАСТЕРОВ

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  2. Озвучивание
Закрыт1 заявка117 просмотров

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(Пауза РАЗ-И) Вас приветствует издательство «ВРЕМЯ МАСТЕРОВ».

(Пауза РАЗ-И) Пожалуйста, наберите добавочный номер менеджера или подождите соединения.

(Пауза РАЗ-И) время ожидания 15 секунд, прервать связь и наш менеджер вам перезвонит

(Пауза РАЗ-И) Вас приветствует издательство «ВРЕМЯ МАСТЕРОВ» .Для соединения с интернет-магазином нажмите «1», для соединения с отделом продаж нажмите

«2» (пауза РАЗ-И) Вас приветствует интернет-магазин издательства «ВРЕМЯ МАСТЕРОВ, подождите пожалуйста соединения с

менеджером.

(Пауза РАЗ-И) Вас приветствует издательство «ВРЕМЯ МАСТЕРОВ», это номер исходящего звонка. Для связи с менеджерами, пожалуйста, позвоните на номер 0674096073 или 044 2375737

9 лет назад
Originorigin
56 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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