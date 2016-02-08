Заказ от издательства ВРЕМЯ МАСТЕРОВ

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(Пауза РАЗ-И) Вас приветствует издательство «ВРЕМЯ МАСТЕРОВ».

(Пауза РАЗ-И) Пожалуйста, наберите добавочный номер менеджера или подождите соединения.

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(Пауза РАЗ-И) Вас приветствует издательство «ВРЕМЯ МАСТЕРОВ» .Для соединения с интернет-магазином нажмите «1», для соединения с отделом продаж нажмите

«2» (пауза РАЗ-И) Вас приветствует интернет-магазин издательства «ВРЕМЯ МАСТЕРОВ, подождите пожалуйста соединения с

менеджером.

(Пауза РАЗ-И) Вас приветствует издательство «ВРЕМЯ МАСТЕРОВ», это номер исходящего звонка. Для связи с менеджерами, пожалуйста, позвоните на номер 0674096073 или 044 2375737