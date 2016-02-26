Озвучка видеоурока

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен1 заявка94 просмотра

Нужно озвучить  видеоурок (6 минут), сделав подгонку по хронометражу.

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/rO9khmlkp6WiE

9 лет назад
pm-soft
Юлия 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$15
3 дня
Огромное спасибо за работу, Анна! Удивительный подход и ответственность. Качество на высоком уровне. Рекомендую Анну, как отличного специалиста.
С Юлией очень приятно общаться! Спасибо за интересный проект, своевременную оплату в полном объеме и хорошие эмоции! :)

Заявки фрилансеров

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
ТОП-10
Озвучивание

  • Похожие заказы

  • Голосовое приветствие

    Требуется сделать голосовое приветствие: "Здравствуйте, Вы позвонили в компанию N. Дождитесь ответа оператора, либо наберите внутренний номер Вашего менеджера." На фоне легкая музыка. Так же музыку наложенную фоном - сделать отдельным файлом. ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужно озвучить текст

    $17

    Нужно озвучить текст. Цена очень маленькая 10 рублей минут. Нужно сделать 100 минут т.е 1000 рублей. Оплата вмр, Оплата частями, чтобы не было недоверия и проблем.  Оборудование надо нормальное, микрофон конденсаторный, запись присылать только ...

    Озвучивание28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Начитать текст на автоответчик

    Нужен диктор (девушка) с приятным голосом для начитки 3 текстов на автоответчик для интернет-магазина. Язык - украинский. Сразу присылайте ссылки на портфолио. Желательно наложить фоновую музыку.

    Озвучивание7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Озвучить и немного доработать видеоролик

    Задача такая: 1. Выдернуть из Ютуба видеоролик 2. Красивым дикторским голосом озвучить его (текст предоставлю) 3. Вставить перед видео небольшую графическую заставку (оформление предоставлю) 4. В конце видео ...

    Озвучивание35 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо озвучить текст

    Нужен женский голос Сроки - 1-2дня Оплата - договорная Бонус - мега отзыв Пожалуйста, кандидаты, готовых к сотрудничеству, прилагайте аудио сэмпл вашего голоса. вот пример такой ...

    Озвучивание19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Записать видеоролики/уроки в браузере с озвучкой

    Необходимо записать как настроить разные рекламные сети для работы с другой рекламной сетью, параллельно озвучивая свои шаги и объясняя интерфейс той или иной сети. Присутствие логотипа нашего и приятный голос, возможно что бы чередовался между ...

    Google Ads
    Озвучивание15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Телефонное приветствие

    3 отдельных аудио без музыки, 40 слов в сумме Голос мужской __ Здравствуйте Вас приветствует студия веб разработки ННН, и, МММ. Набирите внутренний номер сотрудника, или дождитесь ответа специалиста ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Озвучка видеоролика

    320 kb/sec, 48000 Hz, codec - AAC, формат wav  Ролик 2 минуты.  Знаков с пробелам 1690, Слов 239. Предложений 22 Рассматриваю заявки только с  примерами ваших озвученных работ

    Озвучивание33 заявки
    Закрыт
    9 лет назад