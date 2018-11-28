Александр профессионал своего дела, всё сделал качественно, на очень высоком уровне, у него очень приятный голос, который отлично подходит для рекламы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, остался очень доволен. Предыдущий заказчик написал, что это один из лучших голос веблансера и я полностью с этим согласен!