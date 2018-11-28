zvukmux

Александр Рощектаев zvukmux

 
49 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
[email protected]

ДЕМО: https://www.youtube.com/user/Aleksandr16555/videos

СТОИМОСТЬ ОЗВУЧКИ: до 30сек - 500р / до 1мин-800р / А4 - 1500р

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
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Отзывы заказчиков
garlandmusic
Александр 
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Озвучивание ролика для видеоигры, ~70 слов, мужской голос
Отличная работа! Качественная, ровная запись. Александр сделал несколько дублей, вносил исправления с учётом пожеланий, оперативная коммуникация и быстрые сроки выполнения работы, рекомендую!
Отличный заказчик! Предоставил детально расписанный сценарий с которым было удобно работать. Сделал предоплату через сайт по моей просьбе. Всегда был на связи. Надеюсь на продолжение сотрудничества (:
Ответный отзыв
Maxim7182
52 годаВеликобритания
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$45
10 баллов
4 года назад
Озвучка текста
Отличная, профессиональная работа , всё сделано на высшем уровне!
Замечательный заказчик! Чёткое задание, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
sandragokkun
30 летБеларусь
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Озвучивание текста
Всё было выполнено очень быстро и профессионально!
Отличный заказчик! Поставила чёткую задачу, оплата без промедлений, всегда на связи.
Ответный отзыв
fanirmag
Фанир 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Озвучка видео 1 мин
Все отлично. Качество на высоком уровне. Быстрое выполнение работы. Рекомендую.
Спасибо. Было приятно с Вами поработать.
Ответный отзыв
YARAND
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
$10
10 баллов
5 лет назад
Озвучка
Александр профессионал своего дела, всё сделал качественно, на очень высоком уровне, у него очень приятный голос, который отлично подходит для рекламы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, остался очень доволен. Предыдущий заказчик написал, что это один из лучших голос веблансера и я полностью с этим согласен!
Ярослав дал чёткое задание, был всегда на связи, обсудил все детали проекта и в результате всё получилось с первого раза. Было приятно работать с ним!
Ответный отзыв
Озвучивание
40 отзывов
$11/час
от $11от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
3 отзыва
$11/час
от $11от 1 дня
нет рейтинга
Аудиомонтаж
2 отзыва
$11/час
от $11от 1 дня
нет рейтинга