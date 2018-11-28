ДЕМО: https://www.youtube.com/user/Aleksandr16555/videos
СТОИМОСТЬ ОЗВУЧКИ: до 30сек - 500р / до 1мин-800р / А4 - 1500р
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
3
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Отличная работа! Качественная, ровная запись. Александр сделал несколько дублей, вносил исправления с учётом пожеланий, оперативная коммуникация и быстрые сроки выполнения работы, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Предоставил детально расписанный сценарий с которым было удобно работать. Сделал предоплату через сайт по моей просьбе. Всегда был на связи. Надеюсь на продолжение сотрудничества (:
$45
10 баллов
4 года назад
Отличная, профессиональная работа , всё сделано на высшем уровне!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Чёткое задание, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую!
$7
10 баллов
5 лет назад
Всё было выполнено очень быстро и профессионально!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Поставила чёткую задачу, оплата без промедлений, всегда на связи.
$12
10 баллов
5 лет назад
Все отлично. Качество на высоком уровне. Быстрое выполнение работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо. Было приятно с Вами поработать.
$10
10 баллов
5 лет назад
Александр профессионал своего дела, всё сделал качественно, на очень высоком уровне, у него очень приятный голос, который отлично подходит для рекламы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, остался очень доволен. Предыдущий заказчик написал, что это один из лучших голос веблансера и я полностью с этим согласен!
Ответный отзыв
Ярослав дал чёткое задание, был всегда на связи, обсудил все детали проекта и в результате всё получилось с первого раза. Было приятно работать с ним!
Озвучивание
40 отзывов
$11/час
от $11от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
3 отзыва
$11/час
от $11от 1 дня
нет рейтинга
Аудиомонтаж
2 отзыва
$11/час
от $11от 1 дня
нет рейтинга