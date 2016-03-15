Озвучка видеоурока УСК

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен1 заявка117 просмотров

Нужно озвучить  видеоурок (6 минут), сделав подгонку по хронометражу.

Текст во вложении

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/rIBPaT8dq3gdM

9 лет назад
pm-soft
Юлия 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$15
1 день
В очередной раз отлично поработали! Шикарный голос. Благодарю за сотрудничество.
Очень приятно видеть таких клиентов в числе постоянных!!! Огромное спасибо за интересный проект!)

Заявки фрилансеров

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
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