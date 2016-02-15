Надиктовка слов итальянского языка

Здравствуйте работа по надиктовке слов итальянского языка: https://yadi.sk/d/CIi4uJNUo7pou. Английские переводы надиктовывать не надо.

Цена 1200 руб. Жду ответа, заранее спасибо. При согласии на работу необходимо прислать образец диктофонной записи. Чтобы иметь представление об уровне шума и тд. Требования: правильное произношение и качественный диктофон.Редактировать