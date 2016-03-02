Озвучка немецких слов и текстов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт10 заявок287 просмотров

Необходимо озвучить список из 400 немецких слов (артикли не считаются, то есть der Tisch - одно слово).

Важно:

1) хорошее произношение близкое к носителю языка

2) файл Mp3 без шумов и помех

Озвучка нужна для озвучивания слов в словарном онлайн тренажере (проект некоммерческий).

Если вам интересен проект, то необходимо отправить пример вашего голоса.

Все слова вы присылаете в одном файле, просто читать их надо с паузой, нарежем мы слова сами.

Ждем заявок!:)

9 лет назад
trenner
Елена 
41 год
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Озвучить презентации

    Доброго дня, уважаемый фрилансер! В соответствии с заданием Вам необходимо будет озвучить презентации, которые Вам будут отправлены после утверждения Вас исполнителем. Сразу оговоримся знание английского обязательно! Для большего ...

    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Озучка роликов для YouTube (голос, музыка)

    Для клиентских сайтов создаются ролики (слайд-шоу) - набор смыслов (фразы) и образов (изображения), передающих бизнес Клиента. Задача: озвучка роликов и подбор музыки (что-то наподобие радио-рекламы). Ролики будут рекламироваться через ...

    Google Ads
    Озвучивание32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Надиктовка слов итальянского языка

    Здравствуйте работа по надиктовке слов итальянского языка: https://yadi.sk/d/CIi4uJNUo7pou. Английские переводы надиктовывать не надо. Цена 1200 руб. Жду ответа, заранее спасибо. При согласии на работу необходимо прислать образец диктофонной записи. Чтобы иметь представление об уровне шума ...

    Озвучивание6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Надиктовка слов японского языка

    Здравствуйте работа по надиктовке слов японского языка: yadi.sk/d/AM1zHOMlo7pqn  Цена 1200 руб. Жду ответа, заранее спасибо. При согласии на работу необходимо прислать образец диктофонной записи. Чтобы иметь представление об уровне шума и тд. Требования: правильное произношение ...

    Озвучивание6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Озвучка видео

    $50

    Необходимо на данное видео начитать русский текст, красивым мужским голосом, как у диктора по телевизору.  Видео- http://www.newgrounds.com/dump/item/b05aa317959b9fff88ca2153906ea0a6

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Озвучка ролика английским языком

    Добрый день, требуется переозвучить ролик английским диктором (желательно носителем языка, если Вы разговариваете без акцента, тоже подойдёт) Указывайте свою цену, срок и пример работ.  Вот ролик который требуется перееозвучить:  https://www.youtube.com/watch?v=F-gaUvXzOcI

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад