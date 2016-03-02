Озвучка немецких слов и текстов

Необходимо озвучить список из 400 немецких слов (артикли не считаются, то есть der Tisch - одно слово).

Важно:

1) хорошее произношение близкое к носителю языка

2) файл Mp3 без шумов и помех

Озвучка нужна для озвучивания слов в словарном онлайн тренажере (проект некоммерческий).

Если вам интересен проект, то необходимо отправить пример вашего голоса.

Все слова вы присылаете в одном файле, просто читать их надо с паузой, нарежем мы слова сами.

Ждем заявок!:)