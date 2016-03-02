Доброго дня, уважаемый фрилансер! В соответствии с заданием Вам необходимо будет озвучить презентации, которые Вам будут отправлены после утверждения Вас исполнителем. Сразу оговоримся знание английского обязательно! Для большего ...
Озвучка немецких слов и текстов
Необходимо озвучить список из 400 немецких слов (артикли не считаются, то есть der Tisch - одно слово).
Важно:
1) хорошее произношение близкое к носителю языка
2) файл Mp3 без шумов и помех
Озвучка нужна для озвучивания слов в словарном онлайн тренажере (проект некоммерческий).
Если вам интересен проект, то необходимо отправить пример вашего голоса.
Все слова вы присылаете в одном файле, просто читать их надо с паузой, нарежем мы слова сами.
Ждем заявок!:)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание5 заявокЗакрыт9 лет назад
Для клиентских сайтов создаются ролики (слайд-шоу) - набор смыслов (фразы) и образов (изображения), передающих бизнес Клиента. Задача: озвучка роликов и подбор музыки (что-то наподобие радио-рекламы). Ролики будут рекламироваться через ...Озвучивание32 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищу человека, который сможет сделать для готового видео жуткое звуковое сопровождение с криками и всем таким, от чего люди будут кирпичи накладывать тоннамиОзвучивание20 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте работа по надиктовке слов итальянского языка: https://yadi.sk/d/CIi4uJNUo7pou. Английские переводы надиктовывать не надо. Цена 1200 руб. Жду ответа, заранее спасибо. При согласии на работу необходимо прислать образец диктофонной записи. Чтобы иметь представление об уровне шума ...Озвучивание6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте работа по надиктовке слов японского языка: yadi.sk/d/AM1zHOMlo7pqn Цена 1200 руб. Жду ответа, заранее спасибо. При согласии на работу необходимо прислать образец диктофонной записи. Чтобы иметь представление об уровне шума и тд. Требования: правильное произношение ...Озвучивание6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо на данное видео начитать русский текст, красивым мужским голосом, как у диктора по телевизору. Видео- http://www.newgrounds.com/dump/item/b05aa317959b9fff88ca2153906ea0a6Озвучивание1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день, требуется переозвучить ролик английским диктором (желательно носителем языка, если Вы разговариваете без акцента, тоже подойдёт) Указывайте свою цену, срок и пример работ. Вот ролик который требуется перееозвучить: https://www.youtube.com/watch?v=F-gaUvXzOcIОзвучивание10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходима озвучка приветственного сообщения для автосекретаря. Женский голос. Обязательно демонстрация голоса.Озвучивание1 исполнительЗавершен9 лет назад