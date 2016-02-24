Для клиентских сайтов создаются ролики (слайд-шоу) - набор смыслов (фразы) и образов (изображения), передающих бизнес Клиента. Задача: озвучка роликов и подбор музыки (что-то наподобие радио-рекламы). Ролики будут рекламироваться через ...
Озвучить презентации
Доброго дня, уважаемый фрилансер!
В соответствии с заданием Вам необходимо будет озвучить презентации, которые Вам будут отправлены после утверждения Вас исполнителем.
Сразу оговоримся знание английского обязательно!
Для большего понимания, какая работа от Вас потребуется, был подготовлен образец.
Итак, Вам будет предоставлены исходные файлы, пример файла - https://yadi.sk/i/rARgIDD9nHYzi
Вам необходимо данные файлы озвучить. На выходе у Вас должно получиться 2 файла (формата pptx и мр4): результат озвучивания:
pptx - https://yadi.sk/i/uipzn8zgnHZvC
мр4 - https://yadi.sk/i/Z9aVraWvnHa4f
Одно из основных требований - необходим именно творческий подход работе (как в приложенных файлах), а не простое озвучивание текста.
Исходных файлов будет около 70 шт. (все они имеют схожий размер, объем и структуру).
Чтобы не тратить, ни Ваше время, ни свое, отбор исполнителя будет производиться на основании результатов озвучивания файла -https://yadi.sk/i/6TSrBMnZnHaCQ
Заявки фрилансеров
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