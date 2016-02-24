Доброго дня, уважаемый фрилансер!

В соответствии с заданием Вам необходимо будет озвучить презентации, которые Вам будут отправлены после утверждения Вас исполнителем.

Сразу оговоримся знание английского обязательно!

Для большего понимания, какая работа от Вас потребуется, был подготовлен образец.

Итак, Вам будет предоставлены исходные файлы, пример файла - https://yadi.sk/i/rARgIDD9nHYzi

Вам необходимо данные файлы озвучить. На выходе у Вас должно получиться 2 файла (формата pptx и мр4): результат озвучивания:

pptx - https://yadi.sk/i/uipzn8zgnHZvC

мр4 - https://yadi.sk/i/Z9aVraWvnHa4f

Одно из основных требований - необходим именно творческий подход работе (как в приложенных файлах), а не простое озвучивание текста.

Исходных файлов будет около 70 шт. (все они имеют схожий размер, объем и структуру).

Чтобы не тратить, ни Ваше время, ни свое, отбор исполнителя будет производиться на основании результатов озвучивания файла -https://yadi.sk/i/6TSrBMnZnHaCQ