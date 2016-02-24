Ищу человека, который сможет сделать для готового видео жуткое звуковое сопровождение с криками и всем таким, от чего люди будут кирпичи накладывать тоннами
Озучка роликов для YouTube (голос, музыка)
Для клиентских сайтов создаются ролики (слайд-шоу) - набор смыслов (фразы) и образов (изображения), передающих бизнес Клиента.
Задача: озвучка роликов и подбор музыки (что-то наподобие радио-рекламы).
Ролики будут рекламироваться через AdWords и, если у человека закладка с YouTube в данный момент не активна, то звук должен пробудить интерес и желание просмотреть видеоряд.
Примеры роликов:
https://www.youtube.com/watch?v=46zOn5v2bi0
https://www.youtube.com/watch?v=4ttEd_bi7HY
https://www.youtube.com/watch?v=PKZdoGEIGQ4
Планируется делать им массово под разные направления деятельности (товары и услуги) Клиента.
В предложениях прошу указать стоимость озвучки (ролики обычно 35-45 сек., максимум 1 минута), а также прислать примеры Ваших работ.
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