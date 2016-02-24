Озучка роликов для YouTube (голос, музыка)

Для клиентских сайтов создаются ролики (слайд-шоу) - набор смыслов (фразы) и образов (изображения), передающих бизнес Клиента.

Задача: озвучка роликов и подбор музыки (что-то наподобие радио-рекламы).

Ролики будут рекламироваться через AdWords и, если у человека закладка с YouTube в данный момент не активна, то звук должен пробудить интерес и желание просмотреть видеоряд.

Примеры роликов:

https://www.youtube.com/watch?v=46zOn5v2bi0

https://www.youtube.com/watch?v=4ttEd_bi7HY

https://www.youtube.com/watch?v=PKZdoGEIGQ4

Планируется делать им массово под разные направления деятельности (товары и услуги) Клиента.

В предложениях прошу указать стоимость озвучки (ролики обычно 35-45 сек., максимум 1 минута), а также прислать примеры Ваших работ.