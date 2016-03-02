Экспресс заказ для англоязычного диктора муж. голос.

Требуется озвучить аббревиатуру и слоган (5-6 слов) на американском английском бравым бодрым мужским голосом, как у них в рекламах, когда резюмируется ролик в конце названием компании и слоганом. Без музыкального оформления, без особой обработки. Просто записать требуемые слова описанным голосом. Заказ совсем простой, поэтому пишите свои предложения, пожалуйста, с портфолио.

При успешном сотрудничестве возможно дальнейшее взаимодействие по озвучке роликов.