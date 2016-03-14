Нужен выразительныймужской голос для озвучивания книги знаменитого психолога и лайф-коуча Тони Роббинса на русском языке. В дальнейшем планируется публикация выступления Энтони Роббинса в свободном доступе. Требования к кандидатам: - Яркоеэмоциональное озвучивание русского ...
Срочно нужен английский диктор.
На длительный проект требуется английский диктор мужчина с отличным произношением. Нужен дубляж русских аудиокниг на английском. От вас, помимо произношения, возможность записи вашего голоса с хорошим качеством ( хороший микрофон и звукоизоляция помещения ). Чистить и обрабатывать не надо. Тексты на английском вы будете получать. От вас только качественная начитка.
Укажите цену из расчета страницы А4 и сроки исходя из этого же расчета.
Для тестового задания начитайте 3-4 любые предложения из предоставленного мной текста.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно переозвучить ролик и добавить вставки с названием сайта https://www.youtube.com/watch?v=yahd-7LT02U по озвучиванию и что надо с выбранным исполнителем в лс от Вас жду стоиомость работыОзвучивание34 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо переозвучить три видеоролика на английском языке. Тематика роликов - торговля на бинарных опционах. Важно грамотно перевести текст и при озвучивании сохранить интонацию, эмоции и настроение оригинала.Озвучивание10 заявокЗакрыт9 лет назад
необходимо качественно записать аудио дорожку с произношением цифр от 1 до 22. (для детей, т.е. можно добавить веселости в голос) мужской или женский голос не играет роли, главное что бы было как можно приближено к ...Озвучивание27 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется озвучить аббревиатуру и слоган (5-6 слов) на американском английском бравым бодрым мужским голосом, как у них в рекламах, когда резюмируется ролик в конце названием компании и слоганом. Без музыкального оформления, без особой обработки. Просто ...Озвучивание6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Необходимо озвучить список из 400 немецких слов (артикли не считаются, то есть der Tisch - одно слово). Важно: 1) хорошее произношение близкое к носителю языка 2) файл Mp3 без шумов ...Озвучивание10 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго дня, уважаемый фрилансер! В соответствии с заданием Вам необходимо будет озвучить презентации, которые Вам будут отправлены после утверждения Вас исполнителем. Сразу оговоримся знание английского обязательно! Для большего ...Озвучивание5 заявокЗакрыт9 лет назад
Для клиентских сайтов создаются ролики (слайд-шоу) - набор смыслов (фразы) и образов (изображения), передающих бизнес Клиента. Задача: озвучка роликов и подбор музыки (что-то наподобие радио-рекламы). Ролики будут рекламироваться через ...Озвучивание32 заявкиЗакрыт9 лет назад