Срочно нужен английский диктор.

На длительный проект требуется английский диктор мужчина с отличным произношением. Нужен дубляж русских аудиокниг на английском. От вас, помимо произношения, возможность записи вашего голоса с хорошим качеством ( хороший микрофон и звукоизоляция помещения ). Чистить и обрабатывать не надо. Тексты на английском вы будете получать. От вас только качественная начитка.

Укажите цену из расчета страницы А4 и сроки исходя из этого же расчета.

Для тестового задания начитайте 3-4 любые предложения из предоставленного мной текста.