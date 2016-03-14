Срочно нужен английский диктор.

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт14 заявок355 просмотров

На длительный проект требуется английский диктор мужчина с отличным произношением. Нужен дубляж русских аудиокниг на английском. От вас, помимо произношения, возможность записи вашего голоса с хорошим качеством ( хороший микрофон и звукоизоляция помещения ). Чистить и обрабатывать не надо. Тексты на английском вы будете получать. От вас только качественная начитка.

Укажите цену из расчета страницы А4 и сроки исходя из этого же расчета.

Для тестового задания начитайте 3-4 любые предложения из предоставленного мной текста.

9 лет назад
alessio79
Алексей 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется диктор для озвучивания аудиоматериалов Тони Роббинса

    Нужен выразительныймужской голос для озвучивания книги знаменитого психолога и лайф-коуча Тони Роббинса на русском языке. В дальнейшем планируется публикация выступления Энтони Роббинса в свободном доступе. Требования к кандидатам: -         Яркоеэмоциональное озвучивание русского ...

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переозвучить видео ролик

    Нужно переозвучить ролик и добавить  вставки с названием сайта  https://www.youtube.com/watch?v=yahd-7LT02U по озвучиванию и что надо  с выбранным исполнителем в лс от Вас жду стоиомость работы

    Озвучивание34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переозвучка 3-х видеороликов на английском языке

    Необходимо переозвучить три видеоролика на английском языке.  Тематика роликов - торговля на бинарных опционах. Важно грамотно перевести текст и при озвучивании сохранить интонацию, эмоции и настроение оригинала.

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Произношение цифр от 1 до 22 на англ. языке - для детей

    необходимо качественно записать аудио дорожку с произношением цифр от 1 до 22. (для детей, т.е. можно добавить веселости в голос)  мужской или женский голос не играет роли, главное что бы было как можно приближено к ...

    Озвучивание27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Экспресс заказ для англоязычного диктора муж. голос.

    Требуется озвучить аббревиатуру и слоган (5-6 слов) на американском английском бравым бодрым мужским голосом, как у них в рекламах, когда резюмируется ролик в конце названием компании и слоганом. Без музыкального оформления, без особой обработки. Просто ...

    Озвучивание6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Озвучка немецких слов и текстов

    $10

    Необходимо озвучить список из 400 немецких слов (артикли не считаются, то есть der Tisch - одно слово). Важно: 1) хорошее произношение близкое к носителю языка 2) файл Mp3 без шумов ...

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Озвучить презентации

    Доброго дня, уважаемый фрилансер! В соответствии с заданием Вам необходимо будет озвучить презентации, которые Вам будут отправлены после утверждения Вас исполнителем. Сразу оговоримся знание английского обязательно! Для большего ...

    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Озучка роликов для YouTube (голос, музыка)

    Для клиентских сайтов создаются ролики (слайд-шоу) - набор смыслов (фразы) и образов (изображения), передающих бизнес Клиента. Задача: озвучка роликов и подбор музыки (что-то наподобие радио-рекламы). Ролики будут рекламироваться через ...

    Google Ads
    Озвучивание32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад