На длительный проект требуется английский диктор мужчина с отличным произношением. Нужен дубляж русских аудиокниг на английском. От вас, помимо произношения, возможность записи вашего голоса с хорошим качеством ( хороший микрофон и звукоизоляция помещения ). Чистить ...