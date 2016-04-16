Здравствуйте. Требуются дикторы М и Ж для дубляжа. Проект бюджетный, но длительный.
Озвучивание63 заявки
Закрыт
8 лет назад
Здравствуйте. Требуются дикторы М и Ж для дубляжа. Проект бюджетный, но длительный.
Требуется редакция большого количества фото продуктов. Из приблизительно такого https://yadi.sk/i/uH-oxh5BqSqNm нужно сделать такое https://yadi.sk/i/9GSu4As7qSqUm Сделайте тест на базе первого изображения. Цена и сроки исходя из кол-ва 1000 фото
На длительный проект требуется английский диктор мужчина с отличным произношением. Нужен дубляж русских аудиокниг на английском. От вас, помимо произношения, возможность записи вашего голоса с хорошим качеством ( хороший микрофон и звукоизоляция помещения ). Чистить ...