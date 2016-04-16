alessio79

Алексей Балабон alessio79

 
44 годаРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редактирование фото

    Требуется редакция большого количества фото продуктов.  Из приблизительно такого https://yadi.sk/i/uH-oxh5BqSqNm нужно сделать такое https://yadi.sk/i/9GSu4As7qSqUm Сделайте тест на базе первого изображения. Цена и сроки исходя из кол-ва 1000 фото

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Срочно нужен английский диктор.

    На длительный проект требуется английский диктор мужчина с отличным произношением. Нужен дубляж русских аудиокниг на английском. От вас, помимо произношения, возможность записи вашего голоса с хорошим качеством ( хороший микрофон и звукоизоляция помещения ). Чистить ...

    Озвучивание14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад