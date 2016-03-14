Переозвучка 3-х видеороликов на английском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт10 заявок215 просмотров

Необходимо переозвучить три видеоролика на английском языке. 

Тематика роликов - торговля на бинарных опционах.

Важно грамотно перевести текст и при озвучивании сохранить интонацию, эмоции и настроение оригинала. 

9 лет назад
Tayler
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

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